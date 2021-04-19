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Происшествия
Инсульт в воздухе: Boeing не смог долететь из Парижа в Токио
19 апреля, 2021 08:18
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Pixabay
Самолет Boeing, следовавший из Парижа в Токио, был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске. Об этом сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Грузовой самолет Boeing совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. По предварительной версии, у командира воздушного судна случился инсульт.
Пилот доставлен в больницу. Пассажиров на борту самолета не было, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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