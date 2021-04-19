Инсульт в воздухе: Boeing не смог долететь из Парижа в Токио

Происшествия

Самолет Boeing, следовавший из Парижа в Токио, был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске. Об этом сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Грузовой самолет Boeing совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. По предварительной версии, у командира воздушного судна случился инсульт.

Пилот доставлен в больницу. Пассажиров на борту самолета не было, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Агрессивный кот развернул обратно самолет.