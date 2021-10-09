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Происшествия
Иностранцы с российскими паспортами и оружием задержаны за шпионаж в Турции
9 октября, 2021 15:11
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Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look press
По подозрению в шпионаже в Турции задержали шесть иностранных граждан.
До сих пор национальность задержанных под вопросом, однако в ходе операции спецслужб в Анталье и Стамбуле у них были изъяты в том числе и российские паспорта.
При этом подлинность документов не определена. При себе эти люди имели оружие: три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, а также патроны, пишет «ПолитЭксперт».
По версии турецких спецслужб, подозреваемые планировали нападения на иностранцев с целью получения важных секретных данных.
В августе власти Германии заявили о поимке российского шпиона. В качестве доказательств они предъявили, в числе прочего, кружку с надписью «Россия» и флажок Черноморского флота.
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