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Происшествия
Группа граждан Китая пыталась перебежать в Россию и попала под обстрел
3 марта, 2022 14:56
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Pixabay
Группа граждан Китая попала под обстрел. Огонь по людям открыли украинские националисты. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, китайцы пытались самостоятельно перейти на российскую территорию из Харькова, но были остановлены. В результате инциденте двое граждан получили серьезные увечья, передает РИА Новости.
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