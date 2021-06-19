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Происшествия
Груда обломков: с места крушения самолета Л-410 в Кузбассе появилось видео
19 июня, 2021 11:17
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Dalibor Gluck/Global Look Press
Сегодня утром в Кемеровской области в районе аэропорта «Танай» потерпел катастрофу самолет L-410 со спортсменами на борту.
Трагедия произошла во время тренировочного полета. Причиной падения самолета стал отказ одного из двигателей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Всего на борту находились 19 человек, по разным данным погибли от семи до девяти человек.
На кадрах видеоролика видно, как обломки самолета лежат на земле, а на месте происшествия работают спасатели.
Самолет прошел плановое обслуживание в апреле этого года и его состояние никаких нареканий не вызывало, передает НТВ.
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