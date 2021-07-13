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Происшествия
Греческий спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку в том же месте
13 июля, 2021 10:33
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Pixabay
Греческий спасатель второй раз с интервалом в год спас одну и ту же россиянку. Об этом сообщили местные СМИ.
Инцидент произошел два раза в одном и том же месте на Крите. Греческий спасатель год назад вытащил из моря россиянку, а через год спас из штормовых волн опять ту же женщину.
75-летняя россиянка жительница этого района, она пришла на пляж, чтобы искупаться, но сильное течение не давало ей выйти на берег. Спасатель прыгнул в воду и вытащил женщину, сообщает телеграм-канал «РИА Новости». Когда мужчина обнаружил, что именно ее он спас в прошлом году, он воскликнул: «Снова ты? Опять?».
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