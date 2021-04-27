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Русская планета
Происшествия

Гособвинение запросило долгие сроки для подбросивших Голунову наркотики полицейских

Лилия Караева
27 апреля, 2021 16:24
2 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 16:24
2 мин
Иван Голунов
Global Look Press

Прокурор запросила от 7 до 16 лет для бывших полицейских по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Кроме этого, гособвинитель Татьяна Паршинцева попросила удовлетворить иск на 5 млн рублей и лишить посудимых должностей.

Для начальника отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца запросили самый большой срок - 16 лет. Оперуполномоченным Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову хотят дать по 12 лет. Самый маленький срок - 7 лет - запросили для единственного признавшего вину - оперативника Дениса Коновалова, сообщает РБК.

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Журналиста Голунова задержали 6 июня 2019 года. Он связывал преследование с материалом о связи ФСБ с похоронным бизнесом. Гособвинитель Паршинцева заявляла, что дело не носило заказной характер: полицейские якобы хотели повысить показатели и продвинуться по службе.

Ранее сообщалось, что курировавший задержание Голунова силовик сбежал из России.

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ТЕГИ
Суд
Гособвинение
Наркотики
Дело Голунова
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