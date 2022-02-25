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Происшествия
Горожане приграничного города не простили парню надпись: «Фашизм - это Россия»
25 февраля, 2022 13:45
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tg Baza
В Белгороде молодой человек написал на остановке антивоенный лозунг. Его задержали прохожие и вызвали полицию.
«Нет войне. Фашизм - это Россия», — написал парень баллончиком.
После этого противника войны повалили на землю находившиеся на остановке и вызвали правоохранителей. Молодой человек задержан.
Об инциденте стало известно Telegram-каналу Baza.
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