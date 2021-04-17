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Происшествия
Глобальный сбой. Во всем мире упал Twitter
17 апреля, 2021 17:19
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Во всем мире упал Twitter
Пользователи Twitter по всему миру жалуются на глобальный сбой.Согласно данным сайта Downdetector, жалобы стали поступать после 15.00 по московскому времени.
Около 72 % пользователе сообщают о сбоях, еще у 27% возникли проблемы со входом в социальную сеть.
При попытке зайти на главную страницу сервиса отображается техническая ошибка. В основном жалобы касаются веб-версии сайта, также неполадки регистрируются в приложении Twitter для Android, пишет «Московский комсомолец».
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