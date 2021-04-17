Глобальный сбой. Во всем мире упал Twitter

Происшествия

Во всем мире упал Twitter

Пользователи Twitter по всему миру жалуются на глобальный сбой.Согласно данным сайта Downdetector, жалобы стали поступать после 15.00 по московскому времени.

Около 72 % пользователе сообщают о сбоях, еще у 27% возникли проблемы со входом в социальную сеть.

При попытке зайти на главную страницу сервиса отображается техническая ошибка. В основном жалобы касаются веб-версии сайта, также неполадки регистрируются в приложении Twitter для Android, пишет «Московский комсомолец».