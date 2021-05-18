Новости – Происшествия
Происшествия
Галапагосские острова лишились одного из символов архипелага
18 мая, 2021 11:05
1 мин
1 мин
Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search/ Global Look press
На Галапагосских островах обрушился один из символов архипелага. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.
От выветривания обрушилась знаменитая Арка Дарвина. Арка располагалась около необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага, состоящего из 234 островов и отдельных скал.
На Галапагоссах заселены только 4 острова, на которых проживают около 30 тысяч человек, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку