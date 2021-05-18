Галапагосские острова лишились одного из символов архипелага

Происшествия

На Галапагосских островах обрушился один из символов архипелага. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

От выветривания обрушилась знаменитая Арка Дарвина. Арка располагалась около необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага, состоящего из 234 островов и отдельных скал.

На Галапагоссах заселены только 4 острова, на которых проживают около 30 тысяч человек, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».