«Этого сделано не было»: Бастрыкин обвинил пермский вуз после массового убийства в кампусе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил пермский вуз сразу в двух вещах после массового расстрела в кампусе. Во-первых, у персонала и администрации образовательного учреждения отсутствовал четкий порядок работы при подобных ЧП.
Об этом Бастрыкин заявил в интервью ТАСС. По словам главы СК РФ, сотрудники не были обучены тому, как действовать в экстремальных ситуациях.
Вторая недоработка вуза - невыполнение требования об усилении мер безопасности. Руководство вузов, школ по всей стране было обязано внедрить системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, рамки металлоискателя, электронные допуски.
Соответствующее требование появилось после стрельбы в казанской гимназии, где бывший ученик расстрелял 9 человек.
«Однако этого сделано не было», - заключил Бастрыкин.
Накануне сообщалось, что глава СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев совершил суицид. Это случилось после совещания с Бастрыкиным. Рассматриваются две версии самоубийства. По одной из них, на совещании Сарапульцева пообещали уволить с должности после расстрела в вузе.