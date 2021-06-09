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Происшествия
Эммануэль Макрон попытался «не заметить» пощечины
9 июня, 2021 07:42
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TASS Host Photo Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не придавать большого значения инциденту с пощечиной во время встречи с гражданами в ходе турне по Франции.
«Все хорошо. Надо придавать ограниченное значение этому инциденту, который, я думаю, единичен», - сказал Макрон. Он подчеркнул, что произошедшее не должно затмевать множество других более важных тем, сообщает «360».
Полиция Франции уже задержала двух человек после пощечины Макрону. Инцидент произошел 7 июня во время посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. Французский лидер подошел поприветствовать собравшихся людей. Мужчина, стоявший за ограждением, внезапно ударил президента, выкрикнув: «Долой макронизм!».
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