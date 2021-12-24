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Происшествия
Двое заключенных совершили побег из колонии-поселения в Волгограде
24 декабря, 2021 15:17
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Двое заключенных совершили побег из колонии-поселения в Волгограде.
Сбежали 19-летний Дмитрий Корней и 23-летний Георгий Вязиков. Оба были осуждены за кражу.
Побег осужденные совершили ночью 23 декабря. Они вышли из жилых бараков и, преодолев ограждение, сбежали.
В настоящее время полиция ведет поиск. Возбуждено дело по статье побег, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
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