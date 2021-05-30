Новости – Происшествия
Происшествия
Двести французских силовиков ищут ревнивого стрелка
30 мая, 2021 13:58
1 мин
1 мин
Vincent Isore/Keystone Press Agency/Globallookpress
Французские правоохранители проводят спецоперацию на территории комунны Ле Ларден-Сен-Лазар. Ищут вооруженного злоумышленника, напавшего на свою бывушю девушку.
По прибытии полиции атаковавший девушку и ее спутника мужчина открыл стрельбу по жандармам и скрылся.
По данным агентства «Интерфакс», окрестности расположенной в ведении департамента Дордонь комунны патрулируют вертолеты, а всех жителей полиция просит не покидать свои дома.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку