Для них ничего не стоит жизнь обычного человека. Российский ФБР требует остановить полицейский произвол в США

Происшествия

Фонд борьбы с репрессиями попросил Совет ООН обсудить вопрос отправки в Штаты постоянной гуманитарной миссии.

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) направил открытое письмо Совету ООН. В послании активисты инициативной группы возмутились систематическим нарушением прав человека и произволом полицейских на территории США. Они призвали провести экстренное заседание Совета безопасности ООН и обсудить на нем возможность отправки в США постоянной гуманитарной миссии.

В своем обращении участники Фонда привели неутешительную статистику: с мая 2020 года по май 2021 года в США под пули стражей правопорядка попало 1 068 человек. Предыдущий показатель составлял 999 человек. Причем большинство жертв полицейского произвола – афроамериканцы, отмечают в Фонде. «На глазах всего цивилизованного мира происходит не что иное, как полноценная гражданская война, развязанная органами полиции Соединенных Штатов против собственного народа по расовому признаку», – значится в письме.

Также в июле текущего группа ООН по правам человека опубликовала доклад о системном расизме среди американских правоохранителей. По подсчетам экспертов, из 250 случаев смерти африканцев и лиц африканского происхождения около 190 погибли от рук полицейских, 98% инцидентов произошли в Европе, Латинской и Северной Америке. При этом сотрудники полиции редко привлекаются к ответственности за подобные нарушения прав человека.

«Американское правосудие закрывает глаза на случаи полицейского произвола: его жертвы и их родственники не добиваются справедливости. Расправы над Марвином Скоттом III, Тайлером Уилсоном, Тревором Сивером, Кевином Кларком, Адамом Траоре, Хавьером Эмблером, Джадсоном Альбамом, Адамом Толедо, Фрэнки Дженнингсом, Исайей Брауном и сотнями других ни в чем не повинных жителей Соединенных Штатов ясно дают понять, что для владеющих властью в США ничего не стоит жизнь обычного человека», – говорится в письме.

В страшные цифры входит печально известная история афроамериканца Джорджа Флойда, убитого белым полицейским во время задержания, а также Марвина Скотта III, скончавшегося в камере предварительного заключения, Тревора Сивера, застреленного полицейским, и многие другие. Порою стражи порядка не останавливаются ни перед чем. Так, в марте текущего года во время митинга против полицейского произвола в Техасе сотрудник органов стащил темнокожую девушку, лишенную обеих рук и ног, с инвалидного кресла. Уитни Митчелл присоединилась к протестной акции из-за своего молодого человека, которого в прошлом году убил сторонник полиции во время митинга в защиту прав афроамериканцев.

Подобных историй сотни, но правозащитников Фонда, созданного при содействии бизнесмена Евгения Пригожина, ужасает реакция на них со стороны американского государства.. Свободы и права человека закреплены в ст. 1 Всеобщей декларации прав человека, но вместо пресечения произвола со стороны системы правопорядка в США его игнорируют. ФБР как организация, борющаяся за права людей во всем мире, проявила интерес к беде другого народа. Однако попытки привлечь внимание к вопиющей несправедливости натолкнулись на стену отрицания и замалчивания проблемы. Очевидно, что американские правозащитные организации не справляются с ситуацией, считают в Фонде. Возможно, даже из-за давления, оказываемого полицейскими структурами.

В качестве решения ФБР предложил инициировать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Мероприятие необходимо, так как на нем можно поднять вопрос об отправке гуманитарной миссии в Америку. Ранее деятельность подобных миссий помогла спасти граждан Демократической Республики Конго, Анголы, Камбоджи, Сальвадора и Либерии от государственных репрессий и расправ без суда и следствия.

В данном случае в США имеет место кризис государственного насилия против своих же граждан, сравнимый с ситуацией с ЮАР времен апартеида, считают в Фонде. Во избежание роста числа жертв решение необходимо принять как можно скорее.