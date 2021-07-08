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Происшествия
Дискуссия о принадлежности Крыма в Харькове закончилась поножовщиной
8 июля, 2021 15:44
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Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look press
Дискуссия о территориальной принадлежности Крыма в центе Харькова чуть не закончилась убийством. Один из участников спора получил ножевое ранение.
Двое прохожих начали обсуждать больную для украинцев тему. Один из них спросил: «Чей Крым?» и получил ответ: «наш». Первый переспросил: «чей наш?» и получил более внятный ответ: «российский».
Завязалась потасовка, в ходе которой один из участников спора получил ножевое ранение. Пока неизвестно, кто первым, когда закончились аргументы, вытащил нож. Полиция разбирается в случившемся, сообщает телеграм-канал «RT».
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