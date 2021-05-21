Депутаты Госдумы могут ввести новые «оружейные» штрафы

Происшествия

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение закон о новых штрафах за незаконное изготовление, ношение и оборот холодного оружия. За несоблюдение правил могут начать взимать плату в размере до полумиллиона рублей, при условии отсутствия уголовного состава преступления.

Закон был внесен группой парламентариев под предводительством главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Под раздачу, в числе прочих, попадут носящие с собой пневматику и холодное оружие россияне. По словам законодателей, на данном этапе, КоАП РФ не предусматривает какой-либо ответственности за ношение и иные действия с газовым, сигнальным и пневматическим оружием с дульной энергией до 7.5 Дж.

Как сообщает ТАСС, в случае принятия закона, гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей или же арест сроком на 15 суток. Для должностных лиц наказание будет достигать 50 тысяч рублей, а юрлицам предстоит раскошелиться на полмиллиона.