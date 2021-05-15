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Происшествия

Депутата от «Единой России» и его сына арестовали по подозрению в убийстве

Сергей Михневич
15 мая, 2021 17:30
1 мин
Сергей Михневич
15 мая, 2021 17:30
1 мин
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Лисицын/Global Look Press

На Урале депутата «Единой России» Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына задержали по подозрению в убийстве. Преступление было совершено 18 лет назад. Все эти годы продолжалось расследование дела. Сейчас родственники уже арестованы и находятся в СИЗО, где они проведут два ближайших месяца.

«Расследованием убийства 2003 года занимался четвертый отдел ГСУ СК РФ», - сообщили в правоохранительных органах.

Факт ареста Геннадия Виноградова подтвердили в партии «Единая Россия» по Свердловской области.

«На время ареста членство в партии Геннадия Виноградова будет приостановлено. Если в суде докажут вину депутата, из партии его исключат. Если же доказательств не найдется, его полностью восстановят в должности без вопросов, - заявили в пресс-службе партии.

Детали преступления пока неизвестны. Известно, что Геннадию Виноградову 62 года. Он работал в Думе Артемовского городского округа, пишет «Комсомольская правда».

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