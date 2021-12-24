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Происшествия
Дебошир задержал рейс Санкт-Петербург-Москва на 3 часа
24 декабря, 2021 21:48
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Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look press
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не мог вылететь из аэропорта Пулково более 3 часов.
Сначала самолет не смог вылететь вовремя из-за отсутствия антиобледенительной жидкости. Потом рейс задержал пассажир, устроивший дебош на борту.
Устроившего дебош мужчину попытались вывести из самолета, однако некоторые пассажиры начали за него заступаться, сообщает «Фонтанка.ру».
«Мне нужно улететь! Я никуда не пойду!»: самолет из «Внуково» долго не мог вылететь в Турцию.
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