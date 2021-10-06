Новости – Происшествия
Происшествия
Член Совета федерации РФ умер от коронавируса
6 октября, 2021 19:23
1 мин
1 мин
Совфед РФ
На 63-м году жизни умер сенатор от Республики Адыгея Олег Селезнев. Смерть наступила на фоне заражения коронавирусом. Об этом сообщил коллега Селезнев по Совету федерации Вячеслав Тимченко.
Связанный с коронавирусом диагноз сенатору от Адыгеи поставили более двух недель назад.
«Боролись [с болезнью], но, к сожалению, не смогли помочь», - отметил Тимченко.
Он добавил, что Селезнев пользовался уважением со стороны жителей региона и коллег и оказал влияние на социально-экономическое развитие своего региона.
Сенатором Совфеда Селезнев стал в 2017 году. До этого он служил в ФСБ, сообщает «РБК».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости