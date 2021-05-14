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Происшествия
Число жертв после взрыва мечети в Афганистане продолжает расти
14 мая, 2021 15:49
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Sanaullah Seiam/XinHua/Globallookpress
В результате взрыва мечети в Афганистане уже 12 человек признано погибшими. Еще полтора десятка человек пострадали.
В числе погибших - имам мечети. Атака произошла в ходе пятничной молитвы.
По данным «Известий», ранее, запрещенное на территории России движение «Талибан» и правительство Афганистана заключили перемирие на время мусульманского праздника.
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