Число жертв после взрыва мечети в Афганистане продолжает расти

Происшествия

В результате взрыва мечети в Афганистане уже 12 человек признано погибшими. Еще полтора десятка человек пострадали.

В числе погибших - имам мечети. Атака произошла в ходе пятничной молитвы.

По данным «Известий», ранее, запрещенное на территории России движение «Талибан» и правительство Афганистана заключили перемирие на время мусульманского праздника.