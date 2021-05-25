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Происшествия

Чем выше по реке, тем нефти больше: в Коми разгорается скандал после разлива нефти

Артем Денисов
25 мая, 2021 03:25
2 мин
Артем Денисов
25 мая, 2021 03:25
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Russian Look
Konstantin Kokoshkin/Russian Look

С новой силой разгорается скандал после разлива нефти в Коми.

Утечка произошла на хранилище компании «Лукойл». Там утверждают, что ликвидировали чуть ли не три четверти вылитого в реки сырья. По словам экологов, эти данные преувеличены.

После паводка уровень воды в реке Колва упал и обнажил берега, залитые нефтью из нефтепровода «Лукойла». Полоса нефтепродуктов - выше метра. Чем выше по реке, тем нефти больше. Вдоль берега видно, как кустарники пропитались нефтью, а в воде - густая жижа.

Компания заявляет, что их специалисты работают круглосуточно. Но в местах, где рабочие должны быть, их либо нет, либо работа кипит, но с большими перерывами.

По словам экспертов, цифры, которые озвучивают власть и представители нефтяной компании, якобы сильно занижены, что подтверждают снимки из космоса.

Жители Коми пока с трудом верят, что загрязнения компания уберет, согласно обещаниям, к началу лета. В селах уже давно перестали верить обещаниям нефтяников - разливы нефти здесь происходят регулярно, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, в мае на территории Ямало-Ненецкого автономного округа случился разлив нефти. В «Газпромнефти» говорят, что все не так плохо.

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