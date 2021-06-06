Новости – Происшествия
Происшествия
Челябинец открыл стрельбу во дворе жилого дома
6 июня, 2021 18:32
1 мин
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress
Житель Челябинска устроил стрельбу из газового пистолета по рабочим, находившимся у него во дворе. Приступ агрессии мог произойти после обильных возлияний.
Очевидцы также сообщают, что у него при себе имелось холодное оружие. Мужчину удалось, к счастью, задержать до того, как он успел причинить кому-либо вред.
По словам самого задержанного, он выпивал с отцом. На гуляющем по Сети видео он оправдывается уже будучи лежачим на земле со связанными скотчем руками. Об этом сообщает Znak.com.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку