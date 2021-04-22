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Происшествия

Чекист-миллиардер проведет в колонии гораздо меньше чем просили

Лилия Караева
22 апреля, 2021 15:27
1 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 15:27
1 мин
Задержанный
Russian FSB press service/Global Look Press

Бывший сотрудник «банковского» отдела Управления К ФСБ России Кирилл Черкалин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 637 млн рублей. Гособвинение требовало для него 11 лет тюрьмы и взыскания 34,3 млн рублей.

Московский гарнизонный военный суд признал Черкалина виновным в мошенничестве и получении взяток. Его лишили воинского звания и наград. Экс-сотруднику ФСБ запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

С учетом времени в СИЗО бывший чекист проведет в колонии пять лет, сообщает Meduza.

Черкалина задержали в 2019 году. Он обвинялся в получении взятки от совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова за покровительство. Ему вменяли похищение доли в компании «Юрпромконсалтинг» у Игоря Ткача и Сергея Гляделкина. Дело рассматривалось в особом порядке.

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ФСБ
Суд
Кирилл Черкалин
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