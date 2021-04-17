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Происшествия
«Британский штамм» от индийского гражданина: Гонконг напуган
17 апреля, 2021 13:59
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Miguel Candela/Keystone Press Agency
В Гонконге местные власти ограничили доступ к внешнему миру у жителей дома, в котором обнаружен новый штамм коронавируса.
Около 80 человек помещены на карантин. У каждого из них был взят тест на коронавирус, по результатам которого и будет решаться вопрос о продлении изоляции.
Как сообщает РБК, «британский штамм» мог быть завезен гражданином Индии, проживавшем в здании со своей девушкой.
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