«Британский штамм» от индийского гражданина: Гонконг напуган

Происшествия

В Гонконге местные власти ограничили доступ к внешнему миру у жителей дома, в котором обнаружен новый штамм коронавируса.

Около 80 человек помещены на карантин. У каждого из них был взят тест на коронавирус, по результатам которого и будет решаться вопрос о продлении изоляции.

Как сообщает РБК, «британский штамм» мог быть завезен гражданином Индии, проживавшем в здании со своей девушкой.