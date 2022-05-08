«Брат Размана Кадырова» получил ранение в боях в Украине
Во время боёв в украинском городе Рубежное ранение получил чеченский боец Исмаил Агуев. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл его «БРАТОМ» в своих постах в Telegram-канале. О ранении стало известно Telegram-каналу «База».
По информации «Базы», Агуев был травмирован во время боя с украинскими военными. Канал пишет, что чеченец был ранен в колено. Также ранения получили еще несколько силовиков из рядом полиции Чечни.
Только за последний месяц в своих сообщениях в Telegram Кадыров четырежды называл раненого Агуева «БРАТОМ», отмечает «База».
«Мой дорогой БРАТ Исмаил Агуев вместе с бойцами из Чеченской Республики успешно зачищает от преступников город Рубежное в Луганской народной республике», — писал Кадыров в конце марта.
5 мая глава Чечни также писал, что «БРАТ Исмаил Агуев» участвует в боях на луганском направлении.