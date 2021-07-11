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Происшествия
Боровшийся с духотой пассажир самолета перешел дорогу «России»
11 июля, 2021 13:00
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Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com
Авиаперевозчик «Россия» заявил о намерении в судебном порядке взыскать деньги с пассажира одного из своих рейсов. Летевший в Анталью мужчина вышел из себя и открыл запасной выход самолета.
Открытие двери спровоцировало активацию надувного трапа. Вылет задержанного рейса пришлось отложить еще на некоторое время.
В компании убеждены, что рейс стоял не более 20 минут. При этом, свой поступок мужчина мотивировал долгой задержкой рейса и непереносимой духотой в самолете. По некоторым данным, находившиеся на борту женщины жаловались, что их детям нечем дышать.
Как передает РИА «Новости», самолет вылетел на 4 часа позже запланированного времени.
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