Более 20 человек погибли в перестрелке полиции с вооруженной бандой

Происшествия

В Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между наркоторговцами и полицейскими. Преступники попытались скрыться в метро, из-за чего были ранены мирные жители.

Бразильская полиция проводила операцию по задержанию банды наркоторговцев на севере Рио-де-Жанейро, в Жакарезинью.

По данным властей, организованная группа бандитов привлекала несовершеннолетних к самым разным преступлениям, в том числе, к торговле наркотиками.

В ходе операции банда попыталась скрыться, полицейские преследовали вооружённых преступников через крыши фавел вплоть до самой станции метро.

По предварительным данным, в результате инцидента погибло от 23 до 24 человек. Среди них один из правоохранителей, которого убили выстрелом в голову, еще двое полицейских получили ранения.

Также в перестрелке пострадали мирные жители. На данный момент операция завершилась, медики оказывают первую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.