Бойня непримиримых: около 150 фанатов подрались перед матчем «Спартака» и ЦСКА

Происшествия

В Москве около 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили массовую драку, есть пострадавшие.

«В районе Орехо-Зуевского проезда в ночь на воскресенье произошла массовая драка более 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА. В драке участвовали несколько крупных фанатских объединений обеих сторон. Информация о задержанных не поступала, есть пострадавшие», - сказал собеседник ТАСС.

Полиция начала проверку по факту произошедшего, информации о задержании зачинщиков конфликта пока не поступала.

Дерби между красно-белыми и армейцами пройдет на стадионе «Открытие Арена». Охрану общественного порядка во время матча будут обеспечивать около тысячи сотрудников полиции.