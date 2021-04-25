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Происшествия
Бойня непримиримых: около 150 фанатов подрались перед матчем «Спартака» и ЦСКА
25 апреля, 2021 12:33
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Zamir Usmanov/Globallookpress.com
В Москве около 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили массовую драку, есть пострадавшие.
«В районе Орехо-Зуевского проезда в ночь на воскресенье произошла массовая драка более 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА. В драке участвовали несколько крупных фанатских объединений обеих сторон. Информация о задержанных не поступала, есть пострадавшие», - сказал собеседник ТАСС.
Полиция начала проверку по факту произошедшего, информации о задержании зачинщиков конфликта пока не поступала.
Дерби между красно-белыми и армейцами пройдет на стадионе «Открытие Арена». Охрану общественного порядка во время матча будут обеспечивать около тысячи сотрудников полиции.
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