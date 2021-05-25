Бывший соперник Владимира Путина чуть не остался без ноги. В инциденте фигурирует боевой топор

Происшествия

Баллотировавшийся в 2012 году на пост президента России бизнесмен Михаил Прохоров чуть не отрубил себе ногу во время неосторожного обращения с боевым топором. Скорая помощь доставила его в московскую больницу, его состояние здоровья опасения врачей не вызывает. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Инцидент с топором произошел 23 мая. Скорая помощь была вызвана в загородную резиденцию Прохорова, где находился травмированный бизнесмен.

По словам очевидцев, всё произошло из-за нелепой случайности. Экс-кандидат в президенты РФ занимался метанием топора, тот неудачно отскочил от цели и попал в ногу Прохорова.

По прибытии в больницу бизнесмена направили в травматологическое отделение. В ходе осмотра врачи выяснили, что угрозы жизни нет. Baza обращает внимание, что, по данным официальных представителей миллиардера, никакой травмы не было, а сам Прохоров находится «на работе».

В прошлом Михаил Прохоров упоминал о своём неординарном увлечении метанием топорами в интервью американской телепрограмме The Late Show with Stephen Colbert.