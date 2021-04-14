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Происшествия
Безголового тигра заметили в Хабаровском крае
14 апреля, 2021 05:02
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Природоохранная прокуратура Хабаровского края инициировала проверку после гибели амурского тигра в национальном парке.
Его голова была отделена от тела механическим путем. Это говорит об убийстве хищника. Тело тигра нашли инспекторы при патрулировании территории нацпарка, сообщает РИА «Новости».
В 2019 году в Приморье обнаружили труп краснокнижного амурского тигра с четырьмя сквозными пулевыми ранениями. Животное нашли охотинспекторы неподалеку от села Нововладимировка.
Спустя некоторое время поблизости, в охотничьем зимовье, были задержаны двое подозреваемых.
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