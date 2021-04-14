Безголового тигра заметили в Хабаровском крае

Происшествия

Природоохранная прокуратура Хабаровского края инициировала проверку после гибели амурского тигра в национальном парке.

Его голова была отделена от тела механическим путем. Это говорит об убийстве хищника. Тело тигра нашли инспекторы при патрулировании территории нацпарка, сообщает РИА «Новости».

В 2019 году в Приморье обнаружили труп краснокнижного амурского тигра с четырьмя сквозными пулевыми ранениями. Животное нашли охотинспекторы неподалеку от села Нововладимировка.

Спустя некоторое время поблизости, в охотничьем зимовье, были задержаны двое подозреваемых.