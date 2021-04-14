Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Безголового тигра заметили в Хабаровском крае

Артем Денисов
14 апреля, 2021 05:02
1 мин
Артем Денисов
14 апреля, 2021 05:02
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Природоохранная прокуратура Хабаровского края инициировала проверку после гибели амурского тигра в национальном парке.

Его голова была отделена от тела механическим путем. Это говорит об убийстве хищника. Тело тигра нашли инспекторы при патрулировании территории нацпарка, сообщает РИА «Новости».

В 2019 году в Приморье обнаружили труп краснокнижного амурского тигра с четырьмя сквозными пулевыми ранениями. Животное нашли охотинспекторы неподалеку от села Нововладимировка.

Спустя некоторое время поблизости, в охотничьем зимовье, были задержаны двое подозреваемых.

Поделиться
ТЕГИ
Хищник
Тигры
Хабаровский край
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!