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Русская планета
Происшествия

Белорусский оппозиционер Степан Латыпов перерезал себе горло во время заседания суда

Дмитрий Байков
1 июня, 2021 16:21
2 мин
Дмитрий Байков
1 июня, 2021 16:21
2 мин
Pixabay
Pixabay

Во время заседания суда в Минске белорусский оппозиционер Степан Латыпов, обвиняемый в призывах к протестной деятельности, попытался перерезать себе в горло. Процесс после этого был остановлен.

После перерыва в заседании суда Латыпов встал на лавку в клетке, чтобы конвоирам было сложнее ему помешать и воткнул себе ручку в горло. Перед этим он заявил, что белорусское Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией якобы обещало завести уголовные дела против его родственников, если он не признает вину.

В здание суда вызвали бригаду скорой помощи, сообщает телеграм-канал «TUT.BY». Мужчину без сознания и истекающего кровью вынесли из здания. В настоящее время о состоянии здоровья Латыпова информации нет.

Латыпов был задержан осенью прошлого года, когда вместе с единомышленниками пытался помешать закрасить изображение на стене диджеев, включивших песню группы «Кино» «Перемен» на провластном митинге. Его обвиняют в создании Telegram-канала, посредством которого он призывал к протестам, а также в мошенничестве.

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