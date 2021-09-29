Новости – Происшествия
Происшествия
Беларусь уличили в выдаче камуфляжной формы нелегальным мигрантам на границе
29 сентября, 2021 16:06
1 мин
1 мин
twitter/Straz_Graniczna
Польская пограничная служба опубликовала фотографии, на которых изображены лица небелорусской внешности в камуфляжной форме. По сообщениям службы, фото были сделаны на границе с Беларусью. Материалы были опубликованы в Twitter-аккаунте польских пограничников.
В сообщении отмечается, что форму иностранцам предоставляют белорусские пограничники. При этом ранее, по данным погранслужбы Польши, теплую одежду этим людям уже выдавали.
В связи с этим польская сторона ожидает новых провокаций от Минска, сообщила польская погранслужба.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости