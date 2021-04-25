Новости – Происшествия
Происшествия
Беларусь: сайт атомной электростанции взломали хакеры и сравнили ее с Чернобылем
25 апреля, 2021 16:20
1 мин
1 мин
Rosatom/Globallookpress.com
Портал БелАЭС был взломан неизвестными. Сейчас специалисты выясняют, кто это сделал. Некоторое время на главной странице сайта было опубликовано сообщение, что работа атомной электростанции может представлять опасность.
«АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется», — говорилось в анонимном сообщении
В минэнерго Беларуси опровергли информацию о риске взрыва и сообщили, что сайт был взломан хакерами и сейчас идет работа над восстановлением сервера, пишет ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку