Беларусь: сайт атомной электростанции взломали хакеры и сравнили ее с Чернобылем

Происшествия

Портал БелАЭС был взломан неизвестными. Сейчас специалисты выясняют, кто это сделал. Некоторое время на главной странице сайта было опубликовано сообщение, что работа атомной электростанции может представлять опасность.

«АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется», — говорилось в анонимном сообщении

В минэнерго Беларуси опровергли информацию о риске взрыва и сообщили, что сайт был взломан хакерами и сейчас идет работа над восстановлением сервера, пишет ТАСС.