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Происшествия

Беларусь: сайт атомной электростанции взломали хакеры и сравнили ее с Чернобылем

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 16:20
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 16:20
1 мин
Rosatom/Globallookpress.com
Rosatom/Globallookpress.com

Портал БелАЭС был взломан неизвестными. Сейчас специалисты выясняют, кто это сделал. Некоторое время на главной странице сайта было опубликовано сообщение, что работа атомной электростанции может представлять опасность.

«АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется», — говорилось в анонимном сообщении

В минэнерго Беларуси опровергли информацию о риске взрыва и сообщили, что сайт был взломан хакерами и сейчас идет работа над восстановлением сервера, пишет ТАСС.

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