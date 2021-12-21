Азовский священник может остаться без «билета в рай» на фоне дела о педофилии
В отношении азовского священнослужителя Сергея Лысенко возбуждено уголовное дело. Его подозревают в домогательствах к приёмным дочерям. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.
Лысенко является настоятелем Никольского храма и воспитывает троих приемных дочерей. Два года назад семья удочерила младшую дочь. Девочка рассказала мачехе о домогательствах со стороны 46-летнего настоятеля, и женщина обратилась в полицию.
По данным канала, священник приставал и к старшим дочерям, принятым в семью в 2015 и в 2010 годах. После их жалоб мачехе, домогательства временного прекращались. Приставание к младшей приёмной дочери, судя по всему, переполнило чашу терпения супруги настоятеля и она обратилась к правоохранителям.
«Дело завели, батюшке светит до восьми лет тюрьмы», — рассказывает Telegram-канал Don Mash.