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Происшествия
Ан-28 с пассажирами на борту пропал с радаров через 29 минут после взлета
16 июля, 2021 14:02
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MOD Russia/via Globallookpress.com
В районе Томска пропал пассажирский самолет Ан-28. Он перестал выходить на связь спустя 29 минут после взлета.
Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Сигнал аварийного маяка подтвердил: самолет разбился или совершил аварийную посадку.
Воздушное судно летело по маршруту Кедровое-Томск. Владелец борта - авиакомпания «Сибирская легкая авиация».
В самолете находятся 17 человек. Поиски Ан-28 ведут два спасательных вертолета.
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