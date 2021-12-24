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Происшествия
Американские копы застрелили мужчину с велосипедным замком и случайно девушку в магазине
24 декабря, 2021 17:08
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Xinhua/Global Look press
Американские полицейские случайно застрелили 14-летнюю девушку, которая меряла платье в примерочной магазина.
Трагедия произошла в Лос-Анджелесе 23 декабря. Полицейские прибыли к магазину из-за сообщения о неадекватном мужчине.
Прибыв на место, они сразу начали стрелять в подозреваемого, несколько пуль прошли мимо, но в итоге мужчину убили. К слову сказать, в руках у него был велосипедный замок.
В это время в магазине 14-летняя девушка примеряла платье. Видимо, шальная пуля попала в нее. Подросток стала случайной жертвой, она скончалась.
Департамент юстиции проверяет правомерность действий полицейских, которые, не разобравшись в ситуации, начали стрелять, сообщает телеграм-канал Baza.
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