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Происшествия
Аквалангист из США ощутил себя библейским персонажем после столкновения с китом
12 июня, 2021 14:21
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Alexandr Liskin/Russian Look/Globallookpress
Нырявший с аквалангом житель Массачусетса, во время привычной для него ловли лобстеров на берегу Атлантического океана, сам оказался пойман горбатым китом.
Будучи проглоченным гигантским млекопитающим, 56-летний Майкл Паккард смог выбраться наружу. Более того, после осмотра врачей у него не было выявлено каких-либо серьезных травм.
«Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту», - приводит ТАСС слова проглоченного счастливчика.
Интенсивные движения помогли ему выбраться наружу и не проводить три дня во чреве кита, подобно библейскому Ионе.
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