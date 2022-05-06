12 иранских граждан не вернулись с прогулки по Москве
Общее количество пропавших из Юго-Западной Азии туристов за три дня достигло 50 человек.
Первыми исчезли 38 иракских туристов, прилетевших во Внуково 30 апреля. Несколько семей с детьми, сославшись на усталость, отказались от запланированных экскурсий по городу и сразу же попытались заполучить у принимающей стороны свои паспорта. Согласно правилам поездки, сделать это возможно лишь в последний день тура. Отсутствие паспортов не помешало приезжим 2 мая покинуть отель и бесследно раствориться на московских улицах, - сообщает «Moskvichmag».
6 мая по такой же схеме исчезли 12 туристов из Ирана. Не обратив внимания на предложения гида осмотреть Красную площадь и предприняв безуспешную попытку вернуть себе паспорта, иранцы отправились в один из городских ресторанов, откуда не вернулись обратно. Не сегодняшний день на связь не выходит ни один из пропавших.
Полиция факт исчезновения 50 беспаспортных иностранцев не комментирует.