12 дней, которые потрясли Европу
Стали известны подробности нелегальной переброски белорусских мигрантов в Германию.
Рассказ беженцев из Ирака, которым удалось пробраться сквозь два пограничных заслона из лесов Беларуси в распределительный центр в Дрездене напоминает сюжет политического боевика.
Путь из Беларуси до Германии занимает около двух недель. К условному месту близ границы мигрантов подвозит заранее подготовленное такси.
Первые три дня – перебежками по белорусскому лесу в нейтральную зону, куда белорусские пограничники иногда пропускают «из соображений сочувствия».
Затем переход польской границы, шесть дней в самодельных шалашах без еды в постоянном ожидании облавы. Сама облава, во время которой польские пограничники задерживают большинство перебежчиков и передают обратно белорусским властям.
Некоторым все же удается пробраться на ту сторону. Еще три дня они ожидают заранее оплаченные автомобили, чтобы добраться до Франкфурта-на-Майне и сдаться немецкой полиции.
Сейчас, по сообщению РБК, поток беженцев с Ближнего Востока слабеет. Вылететь из Ирака в Минск практически невозможно. Белорусские авиакомпании не берут на борт граждан с иракскими, йеменскими и сирийскими паспортами, поляки усиливают пограничный контроль.