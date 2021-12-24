Новости – Политика
Политика
Зюганов попытался переубедить Путина после слов о «крутящих хвостом» политиках
24 декабря, 2021 17:21
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался переубедить президента России Владимира Путина, который назвал нечестной позицию политиков, «крутящих хвостом» и борющихся с вакцинацией ради повышения рейтингов.
Выступление коммуниста показала Россия 24. Зюганов заявил, что «с огромным интересом» слушал пресс-конференцию Путина. Он обратил внимание на «одну неточность, связанную с тем, что партия никогда не выступала против вакцинации».
«У нас вся фракция вакцинирована или переболела 100 процентов», - сказал Зюганов Путину. Президент кивнул в ответ.
Ранее Зюганова и других деятелей пригласили в ковидные госпитали. В ответ он заявил, что не против прививок от коронавируса, и привел свой опыт вакцинации.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости