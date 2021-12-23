Новости – Политика
Политика
Зюганов озвучил претензии к выступлению Путина на президентской пресс-конференции
23 декабря, 2021 21:17
1 мин
1 мин
Youtbe / RTVI Новости
Президент РФ Владимир Путин слишком «мягко» описывает сложившуюся в стране ситуацию. Такую оценку прошедшей пресс-конференции главы РФ для журналистов дал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
Глава коммунистов заявил, что следил за всеми последними выступлениями Путина «с очень большим вниманием».
При этом к последнему выступлению президента у Зюганова появились некоторые претензии.
«То ли новогодняя обстановка сказалась - в этот раз президент более мягко характеризует саму ситуацию», — приводит слова главы КПРФ РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости