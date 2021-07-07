Новости – Политика
Политика
«Звезда в шоке» рвется в депутаты Госдумы
7 июля, 2021 12:45
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Стилист и певец Сергей Зверев будет баллотироваться в Госдуму. На выборы звезда идет от партии «Зеленые».
Зверев будет баллотироваться как по одномандатному округу, так и по федеральному списку партии.
По его словам, «непростое» решение участвовать в выборах он принял после многочисленных просьб его подписчиков, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Шоумен в последнее время ведет экологическую деятельность. Ранее он провел одиночный пикет у Кремля с требованием остановить строительство завода по откачке воды на берегу Байкала. За это Зверев был оштрафован на 15 тысяч рублей.
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