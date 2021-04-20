Журналистов лишили права прохода в Госдуму. Неофициально говорили о решении ФСО

Политика

Два журналиста крупных российских изданий остались без аккредитации в Госдуме. Лишение одного из них права прохода в нижнюю палату парламента может быть связано с делом экс-сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Речь идет об отказе в аккредитации журналисту «Ведомостей» Максиму Иванову и корреспонденту «Коммерсанта». В первом издании рассказали, что отказать могли по решению Федеральной службы охраны (ФСО). В Госдуме не раскрыли подробностей.

Похожий инцидент произошел с неназванным журналистом «Коммерсанта». У него была аккредитация, но ее отозвали. Решение тоже могло быть связано с инициативой ФСО.

На днях в Госдуме обсуждалась тема недопуска Иванова. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ссылался на то, что от «Ведомостей» есть аккредитованный журналист. Он предупредил, что пропуск отберут у корреспондента «Коммерсанта».

Отзыв пропуска может быть связан с делом Ивана Сафронова - бывшего журналиста «Коммерсанта». Корреспондент вел активную компанию в защиту друга.

Ранее ведущий дело Ивана Сафронова следователь ФСБ Александр Чабан получил повышение.