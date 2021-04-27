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Политика

Журналисты заявили о нехватке извилин в мозгу у российских силовиков из-за непонимания слов Путина

Антон Мельников
27 апреля, 2021 21:49
2 мин
Антон Мельников
27 апреля, 2021 21:49
2 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Поведение полиции после протестной акции 21 апреля выходит за рамки любого законодательства. В частности, речь идет о том, что правоохранители задерживают журналистов, которые освещали митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава московского Союза журналистов Павел Гусев.

«Есть силовики, у которых чуть меньше извилин, чем у обычного нормального гражданина России», — отметил союза.

Гусев считает, что визиты полицейских к журналистам является «инициативой определенных силовиков». При этом, у силовиков, по его предположению, не хватает «знания русского языка или, может быть, плохо со слухом», поскольку президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на нарушение прав журналистов.

Также задержание журналистов после митингов не склонны расценивать как направленную компанию в Союзе журналистов России (СЖР). Об этом сообщил глава организации Владимир Соловьёв. Он допускает, что последующие после 21 апреля действия силовиков могут оказаться следствием ошибок в работе системы распознавания лиц.

Соловьёв также отметил, что СЖР наблюдает за задержаниями и убежден, что «если журналист выполнял на митинге задание редакции, то вопросов к нему у полиции не будет».

«Открытые медиа» напоминают, что 27 апреля сотрудники полиции зажержали журналистов ряда российских СМИ, которые освещали протестные акции 21 апреля. Сотрудники СМИ подозреваются в участии в несанкционированных митингах. В частности, правоохранители пришли к сотрудникам «Эха Москвы», «Дождя», «Радио Свобода» (признан иноагентом), «Соты», «Комсомольской правды» и «Медузы» (признан иноагентом).

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