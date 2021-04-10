Журналист из Польши о последствиях нападения Украины: «Возникнет стальной занавес»

Политика

Журналист из Польши о последствиях нападения Украины на Донбасс: «Возникнет стальной занавес»

Если Украина начнет боевые действия против Донбасса, то мир разделится на две части. Такое мнение высказал польский журналист Мачей Вишневский.

Как считает эксперт, армия Украины имеет достаточно большое преимущество в живой силе и технике и поэтому достаточно быстро дойдет до ближайшего крупного города. После этого Россия вмешается в военный конфликт, чтобы навести порядок.

Как результат – к власти в Киеве придут политики, настроенные на дружеские отношения с Москвой. В итоге Россию вычеркнут из списка цивилизованных стран, отключат от международной межбанковской системы передачи информации и ограничат интернет, пишут «Народные Новости».