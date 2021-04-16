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Политика
Жителям Кубы пришло время отвыкать от братьев Кастро
16 апреля, 2021 17:55
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Georgiy Rozov/Russian Look/Globallookpress
В столице Кубы Гаване, состоялся восьмой съезд Компартии страны, на котором Рауль Кастро сложил с себя полномочия руководителя партии. На двоих с братом, они правили страной более полувека.
После отставки Рауля, в течение нескольких дней, будет избран новый лидер. Руководство страной, при этом, Кастро передал Мигелю Диас-Канелю еще в 2018 году.
Как передают «Известия», Рауль Кастро, во многом продолжал линию своего старшего брата, вождя
кубинского коммунизма Фиделя Кастро. При этом, в последние годы проводились активные амнистии политзаключенных. Также Кастро ограничил срок пребывания государственных деятелей у власти: руководить страной можно до 60 лет, Компартией - до 70.
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