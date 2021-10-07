Жители Центральноафриканской республики просят россиян защитить их
Центральноафриканское издание Ndjoni Sango сообщает, что жители города Бамбари просят развернуть в их регионе части национальной армии и силы «ЧВК Вагнера». После недавних вылазок террористов из группировок «Коалиции патриотов за перемены», население полностью утратило веру в возможности миротворцев многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Миротворцы игнорируют свои прямые обязанности. Так, они отказались сопровождать колонну с гуманитарным грузом, которая в итоге была атакована террористами, разграблена и сожжена неподалеку от Бамбари.
Граждане ЦАР уверены в том, что «вагнеровцы» защитят их лучше, чем кто-либо еще. В качестве положительных примеров приводятся успехи российской ЧВК в Сирии, а также недавно заключенное соглашение между россиянами и правительством Мали.
В настоящий момент в ЦАР действуют российские инструкторы, тренирующие национальную армию и полицию.