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Русская планета
Политика

Жители ЦАР обвинили Францию во лжи после вбросов о России

Кирилл Голубев
21 мая, 2021 16:15
3 мин
Кирилл Голубев
21 мая, 2021 16:15
3 мин

Франция не прекращает попыток дискредитировать Россию в глазах граждан Центральноафриканской Республики. С целью подрыва авторитета страны на африканском континенте на прошлой неделе на просторах соцсетей появилось видео. На кадрах — российские инструкторы стоят рядом с мертвыми телами местных жителей.

Установлено, что за реальную хронику выдавали кадры со съемок боевика «Турист». Авторы вброса намеренно исказили информацию, чтобы сделать громкое обвинение в адрес россиян. Видео быстро распространили, рассчитывая вызвать у населения ЦАР ненависть к РФ.

Издание LNC незамедлительно опубликовало критику российского присутствия. За ним последовало несколько европейских СМИ.

Американский ресурс Reddit также подхватил «новость» о российских специалистах. Но читатели в комментариях публикации указали, что это фейк.

Вброс тут же вызвал волну возмущения. Сразу стало очевидно, что западные СМИ не удосужились проверить достоверность публикуемого видео.

«Такие средства массовой информации все еще ищут поводы для критики россиян. Они выложили этот материал, даже не проверив его достоверность. И это вы называете хорошей журналистикой?» — возмутился житель ЦАР Рейф Циско в Facebook.

Ресурс «Bangui 24» так прокомментировалработу коллег:

«Они либо не проверили информацию (что маловероятно), либо намеренно пытались запятнать образ России, как делают это постоянно».

Журналисты ЦАР посоветовали LNC ответственно относиться к работе и проверять достоверность сведений перед публикацией.

Центральноафриканцы отметили, что по кадрам видео невозможно определить, совершили ли это преступление российские специалисты или они прибыли на место после убийства. Для них очевидно, что этот фейк — очередная попытка Франции очернить Россию, чтобы вернуть былое влияние в ЦАР.

«Я вижу, что эти журналисты готовы на все, чтобы очернить РФ и их не волнует правда. Как они могут врать о смерти наших граждан! У меня открылись глаза, и я вижу, как французы пытаются подкупить моих земляков, чтобы добиться ложных показаний против россиян», — написал молодой человек из ЦАР в Facebook.

Центральноафриканцы уверены, что Пятая республика преследует в регионе исключительно собственные интересы. Граждане по всей стране выходят на массовые акции протеста с требованием выхода Франции и сил ООН из ЦАР.

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