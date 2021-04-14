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Политика

Жители Судана получат миллион продуктовых наборов из России

Кирилл Голубев
14 апреля, 2021 15:30
2 мин
Кирилл Голубев
14 апреля, 2021 15:30
2 мин

Жители африканского государства получили крупную партию гуманитарной помощи от российского бизнесмена Евгения Пригожина в преддверии Рамадана.

Торжественная церемония, посвященная благотворительной акции, была проведена в столице Судана — городе Хартум. Известно, что петербургский предприниматель направил в страну более миллиона продуктовых наборов для нуждающихся. Раздача провизии в восточноафриканской республике началась неделю назад и продлится еще 14 дней.

От лица суданского народа на мероприятии выступили федеральный министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахит, представитель семей мучеников революции Абу Бакр и верховный комиссар штата Хартум Мустафа Адам Ахмад. Они поблагодарили Евгения Пригожина за предоставленную гумпомощь и отметили, что подобные акции особенно важны в сложные для Судана времена.

Представители бизнесмена также обратились к суданцам от его лица и напомнили о долгой истории дружеских и партнерских отношений между Хартумом и Москвой.

«Я считаю Судан своим вторым домом и от всего сердца хочу оказать посильную помощь суданскому народу. И это мое искреннее стремление. Поэтому я решил оказать целевую гуманитарную помощь наиболее нуждающимся жителям республики», — говорится в заявлении Пригожина.

По словам предпринимателя, он и дальше будет оказывать посильную помощь Судану и его жителям.

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Судан
Россия
Гуманитарная помощь
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