Жители Норильска пожаловались на ситуацию с коронавирусом

Политика

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Власти Норильска не могут справиться с распространением коронавируса своими силами.

На ситуацию с COVID-19 пожаловались жители города. А мэр Ринат Ахметчин направил письмо о ситуации с заболеванием губернатору Красноярского края Александру Уссу и председателю законодательного собрания Дмитрию Свиридову. Из него следует, что краевые власти занижают реальную статистику по новым случаям заражения, а показатели отличаются в несколько раз.

Так, с конца марта в Норильске зафиксировали 832 случая заражения коронавирусом, однако краевой Минздрав сообщил только о 293 заболевших. В министерстве говорят, что ситуация с коронавирусом в Норильске улучшается.

Ранее в интернете появился ролик, на котором депутат норильского горсовета Наталья Плотникова обратилась к губернатору Александру Уссу. Она пожаловалась на ситуацию со здравоохранением в городе.

По словам Плотниковой, людей до сих пор отправляют лечиться домой — они находятся там до тех пор, «пока не перестают дышать». При этом в госпитале для больных COVID-19 нет аппаратов КТ. О нехватке медицинского персонала сказано и в письме Ахметчина. В документе говорится, что пациентам приходится по много часов проводить в коридорах, ожидая, пока им смогут помочь.

Как говорит местная жительница Ольга, она недавно переболела двусторонней пневмонией, от которой лечилась дома. Сама покупала лекарства, за свои деньги делала КТ, которая обошлась ей в 6,5 тысячи рублей. Чтобы попасть на прием к врачам, ждала в коридоре семь часов.

Сегодня в Норильске существует опасность распространения коронавируса быстрыми темпами. На летние каникулы город покинули около 60 тысяч человек. В конце августа или начале сентября они вернутся домой, сообщает телеканал 360.

Как сообщалось, ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно эффективно инактивировать коронавирус.

При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд, говорится в исследовании Национальной лабораторией инфекционных заболеваний Бостонского университета вместе с компанией Signify.

Ученые решили обработать в качестве эксперимента инокулированный (загрязненный вирусом) материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп Signify. При этом они оценивали, как быстро проходил процесс инактивации вируса.

Так, при дозировке 5 мДж/см2 распространение CIVID-19 снизилось на 99 процентов уже за шесть секунд, сообщает «Рен ТВ».